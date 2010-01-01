Сеть клиник пластической хирургии и косметологии "Frau Klinik"
Лучшие пластические хирурги в Москве и врачи высшей категории
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Блохин Сергей Николаевич
Профессор. Доктор медицинских наук
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Тумаков Глеб Игоревич
Ведущий пластический хирург
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Найденов Николай Петрович
Ведущий пластический хирург
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Абрамян Соломон Маисович
Ведущий пластический хирург
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Егорова Мария Владимировна
Ведущий пластический хирург
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Козлов Владимир Владимирович
Сертифицированный пластический хирург
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Копасов Андрей Евгеньевич
Ведущий пластический хирург
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Бадак Олег Евгеньевич
Ведущий пластический хирург
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Козьменко Ирина Николаевна
Пластический хирург
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Филиппов Александр Игоревич
Ведущий пластический хирург
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Николаева Сандара Афанасьевна
Челюстно-лицевой, пластический хирург
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Фролов Михаил Михайлович
Челюстно-лицевой, пластический хирург
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Гарифуллин Руслан Айдарович
Ведущий пластический хирург
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Соколов Артем Александрович
Сертифицированный пластический хирург
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Лысенко Илья Александрович
Сертифицированный пластический хирург
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Гаджиев Магомед Расулович
Пластический хирург, челюстно-лицевой хирург
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Лисин Павел Эдуардович
Пластический хирург, челюстно-лицевой хирург
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Альтаххан Язид
Пластический хирург Frau Klinik
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Хабибуллин Руслан Игоревич
Пластический хирург Frau Klinik
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Пермяков Владимир Николаевич
Пластический хирург Frau Klinik
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Вищипанова Надежда Леонидовна
Руководитель отделения косметологии Frau Klinik, кандидат медицинских наук.
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Али-Заде Фируза Тагиевна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Самборская Мария Дмитриевна
Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Frau Klinik
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Парфёнов Алексей Михайлович
Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Frau Klinik
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Цветова Людмила Вячеславовна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Калинина Елена Александровна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Белянина Елена Олеговна
Врач-косметолог, дерматоонколог Frau Klinik. Кандидат медицинских наук.
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Калашникова Дарья Дмитриевна
Врач-дерматовенеролог, косметолог.
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Козьменко Ирина Николаевна
Пластический хирург, врач-косметолог
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Меркулова Ксения Михайловна
Врач-косметолог, эстетист Frau Klinik
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Гурьева Наталья Валерьевна
Врач-косметолог, эстетист Frau Klinik
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Коребо Артём Андреевич
Косметолог-эстетист Frau Klinik
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Сметанко Елена Викторовна
Косметолог-эстетист Frau Klinik
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Якунина Ирина Владимировна
Косметолог-эстетист Frau Klinik
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Лекомцева Юлия Николаевна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Муклакова Моника Самвеловна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Лебедева Марина Викторовна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Костина Евгения Андреевна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Шафоростова Ярослава Владимировна
Врач-косметолог, дерматолог, Всероссийский тренер по кулскалптингу
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Чапкънова Олеся Ниловна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik, специалист международного уровня
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Батаговская Кристина Станиславовна
Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Frau Klinik
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Лепешинская Ирина Сергеевна
Врач-косметолог, дерматолог Frau Klinik
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Комиссарова Наталия Петровна
Косметолог-эстетист общего профиля Frau Klinik
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Шип Юлия Фёдоровна
Мастер тату и перманентного макияжа клиники Frau Klinik
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Сполохова Ульяна Валентиновна
Косметолог-эстетист Frau Klinik
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Бровко Кирилл Вячеславович
Стоматолог-ортопед, реставратор, хирург Frau Klinik
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Курбанова Раисат Бахмудовна
Врач-гигиенист, пародонтолог Frau Klinik
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Аль-Хамид Катрин Джамалевна
Стоматолог-ортодонт Frau Klinik
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Даурбеков Джабраил Исропилович
Врач стоматолог-хирург Frau Klinik
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Онорина Марина Александровна
Врач стоматолог-терапевт Frau Klinik
Лучшие пластические хирурги в Москве и врачи высшей категории
В клинике Frau Klinik все услуги пациентам предоставляют специалисты высокой квалификации с многолетним опытом. Среди наших специалистов — профессора, доктора медицинских наук, известные российские пластические и реконструктивные хирурги, врачи высшей квалификационной категории, имеющие большой практический опыт как в России, так и за рубежом.
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«Лучшая клиника косметологии и пластической хирургии в России 2018»
Лучшие пластические хирурги по версии портала Топ Эстет
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