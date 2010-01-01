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Frau Klinik | Клиника пластической хирургии и косметологии
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+7(495)1200610
Клиника профессора Блохина С.Н. и доктора Вульфа И.А.
Сеть клиник профессора Блохина С.Н. и доктора Вульфа И.А.
+7 (495) 120 06 10
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Сеть клиник пластической хирургии и косметологии "Frau Klinik"

Клиника пластической хирургии и косметологии Frau Klinik в Москве основана известными пластическими хирургами: профессором Блохиным С.Н. и доктором Вульфом И.А. На сегодняшний день Frau Klinik – это современный многопрофильный центр эстетической медицины, имеющий 4 филиала в Москве, специалисты с мировыми именами, соответствие международным стандартам качества, самый высокий уровень сервиса, безопасности и качества услуг!
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Акции в стоматологии
Акции в гинекологии
Акции в гастро и колоноскопии
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Отделения Frau Klinik

  • Пластическая хирургия
  • Косметология
  • Массаж
  • Стоматология
  • Гинекология
  • Пересадка волос
  • Центр снижения веса
  • Отоларингология
  • Флебология
  • Гастро и колоноскопия
  • Маммология

Лучшие пластические хирурги в Москве и врачи высшей категории

Пластическая хирургия
Косметология
Пересадка волос
Стоматология
Гинекология
Хирургия
Отоларингология
Маммология
Гастро и колоноскопия
Массаж
Анестезиология
УЗИ

Лучшие пластические хирурги в Москве и врачи высшей категории

В клинике Frau Klinik все услуги пациентам предоставляют специалисты высокой квалификации с многолетним опытом. Среди наших специалистов — профессора, доктора медицинских наук, известные российские пластические и реконструктивные хирурги, врачи высшей квалификационной категории, имеющие большой практический опыт как в России, так и за рубежом.

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Frau Klinik — 1 место в рейтинге
«Лучшая клиника косметологии и пластической хирургии в России 2018»
Лучшие пластические хирурги по версии портала Топ Эстет

Официальный партнер Merz Aesthetics

Официальный партнер Merz Aesthetics

«Мы являемся официальным партнером Merz Aesthetics®, имеющий оригинальный аппарат Ulthera® System.
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