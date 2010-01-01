Сеть клиник пластической хирургии и косметологии "Frau Klinik"

Клиника пластической хирургии и косметологии Frau Klinik в Москве основана известными пластическими хирургами: профессором Блохиным С.Н. и доктором Вульфом И.А. На сегодняшний день Frau Klinik – это современный многопрофильный центр эстетической медицины, имеющий 4 филиала в Москве, специалисты с мировыми именами, соответствие международным стандартам качества, самый высокий уровень сервиса, безопасности и качества услуг!